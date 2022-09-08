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Умерла королева Британии Елизавета II в возрасте 96 лет

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II

сегодня, 20:58
Автор:

Slava Kot
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В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она сидела на британском троне с 1952 года и была одной из самых длинно правящих глав государства в истории.

Умерла королева Британии Елизавета II в возрасте 96 лет

Умерла королева Британии Елизавета II в возрасте 96 лет. Фото из открытых источников

Елизавета II должна была провести виртуальную встречу с членами Тайного совета, совещательного органа монарха, в среду вечером, но была отменена. В четверг, вскоре после этого Букингемский дворец коротко сообщил, что королева находится под наблюдением медиков. Но позже появилось объявление, что королева Британии Елизавета II скончалась. Теперь значит, что старший сын Вильгельм автоматически стал наследником престола.

Флаг был приспущен на Букингемском дворце после оглашения о смерти британской королевы Елизаветы II.

Елизавета II находилась на престоле с 1952 года – дольше, чем любой монарх в истории страны.

69-летнее правление королевы Елизаветы II – это время чрезвычайных перемен. В 1953 году, вопреки совету Черчилля, она согласилась транслировать коронацию. В 1980 году за свадьбой наследника престола с леди Дианой следили 750 миллионов человек из 74 стран мира. В 2019 году Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram. СМИ превратили знатных аристократов в иконы поп-культуры.

Детали похоронной церемонии были разработаны в 1960-е годы и постоянно обновлялись. Известно, что гроб будет поставлен в Тронном зале Букингемского дворца. Через четыре дня после смерти Ее Величества ее переведут в Вестминстер-холл, где она останется еще на четыре дня.

Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве через девять дней после ее смерти, после чего тело монарха будет похоронено в могиле в церкви Св. Георгия в Виндзорском замке. Там же похоронен муж королевы принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о плохом состоянии здоровья королевы Британии.

 



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