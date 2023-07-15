Уоллес думает покинуть пост: что произошло

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес задумался о том, чтобы покинуть свое правительство и уйти с должности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится провести ряд кадровых перемен в своем правительстве, тем самым сделав правильные перестановки перед следующими выборами.

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Как пишет издание, Уоллес полагает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

СМИ считают, что одной из причин, по которой Уоллес может уйти, может быть то, что премьеру Сунаку не удалось найти понимание с президентом США Джо Байденом в вопросе назначения Уоллеса на должность нового генсека НАТО. Кандидатура британского министра активно обсуждалась и даже была одной из главных тем на переговорах Сунака и Байдена в Вашингтоне.

Журналисты считают, что Риши Сунак хочет продемонстрировать избирателям готовность обновлять команду, реагируя на запросы общественности. Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена. Среди других претендентов на пост главы Минобороны называют министра безопасности Тома Тугендхата и экс-министра внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил на упреки Бена Уоллеса и попросил Алексея Резникова поблагодарить.



