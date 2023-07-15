logo

BTC/USD

30317.77

ETH/USD

1939.42

LTC/USD

95.05

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Уоллес думает покинуть пост: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Уоллес думает покинуть пост: что произошло

По информации СМИ, министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост

сегодня, 10:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес задумался о том, чтобы покинуть свое правительство и уйти с должности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Уоллес думает покинуть пост: что произошло

Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится провести ряд кадровых перемен в своем правительстве, тем самым сделав правильные перестановки перед следующими выборами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как пишет издание, Уоллес полагает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

СМИ считают, что одной из причин, по которой Уоллес может уйти, может быть то, что премьеру Сунаку не удалось найти понимание с президентом США Джо Байденом в вопросе назначения Уоллеса на должность нового генсека НАТО. Кандидатура британского министра активно обсуждалась и даже была одной из главных тем на переговорах Сунака и Байдена в Вашингтоне.

Журналисты считают, что Риши Сунак хочет продемонстрировать избирателям готовность обновлять команду, реагируя на запросы общественности. Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена. Среди других претендентов на пост главы Минобороны называют министра безопасности Тома Тугендхата и экс-министра внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Великобритании Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины"

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил на упреки Бена Уоллеса и попросил Алексея Резникова поблагодарить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!