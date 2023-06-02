Уоллес раскрыл карты: ждать ли Украине приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе

Вступление Украины в НАТО не будет быстрым, поскольку по этому вопросу до сих пор есть разногласия. Однако внутри альянса есть стойкое понимание, что поддержку Украины нужно продолжать. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "The Washington Post" рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Глава Минобороны Британии признал, что существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Поскольку идут дискуссии, никто в альянсе не станет делать обнадеживающие заявления, когда нет четкого понимания, как быть с Украиной.

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"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе". Это не произойдет в ближайшее время", — подчеркнул Уоллес.

Уоллес рассказал, сейчас в НАТО думают над альтернативами, чтобы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".

Министр заявил, что есть страны, которые готовы подписывать двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания военного потенциала страны.

По мнению Уоллеса, это обезопасит Украину и не даст России повторить агрессию, "сухопутные силы которой будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

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