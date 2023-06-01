Перспективы членства Швеции и Украины в НАТО: что может измениться до саммита в Вильнюсе

Госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. В то же время евроатлантические перспективы Украины остаются туманными, хоть есть определенные ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.

НАТО. Фото из открытых источников

У Швеции проблемы не только с Турцией, но и с Венгрией

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что для Североатлантического Альянса было бы политически правильно, чтобы Швеция как можно быстрее стала 32-м членом блока. Но на сегодняшний момент, по его мнению, такой возможности нет.

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"У Швеции ведь проблемы не только с Турцией (из-за поддержки официальным Стокгольмом курдских мигрантов), но и с Венгрией, – отмечает эксперт. – Очевидно, Россия в этом контексте достаточно правильно (для себя) влияет на ситуацию".

Что касается Украины, следует говорить об определенных надеждах и реалистических подходах, акцентирует Евгений Магда.

"Есть информации, что к следующему после вильнюсского – вашингтонскому саммиту НАТО – Украине сложно будет стать членом Североатлантического Альянса. И это правда. Мы часто против собственной воли становимся элементом большой геополитической игры. Что следует принимать в расчет. И на что, конечно, следует реагировать, – уверен эксперт. – Наша задача – продолжать защищать Украину, проводить внутренние преобразования, не сбавлять обороты на пути в НАТО. Как говорил в свое время Черчилль – успех это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. В нашем случае – это умение преодолевать новые и новые препятствия, не теряя энтузиазма".

Нам продолжат помогать вооружением, обучением наших военных, но непосредственно участвовать в войне страны НАТО не будут

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

Так что, к огромному сожалению, политика Турции касательно расширения НАТО путем предоставления согласия на присоединение новых членов, останется такой же". "Если бы Кемаль Кылычдароглу победил 28 мая во втором туре выборов, позиция Турции могла бы поменяться. Но победил Эрдоган

И даже когда поднимется вопрос вступления Украины, в Анкаре найдут повод тормозить этот процесс, прогнозирует эксперт.

"Эрдоган ведет грязную геополитическую игру. Это многие понимают. Но ничего поделать с Турцией (которая является не просто членом НАТО, но и страной с одной из мощнейших армия в мире) не могут, – подчеркивает Валерий Клочок. – Я не исключаю, что, как передают некоторые медиа, предметом торгов являются американские истребители F-16, которые давно хочет получить Турция, а также – доступ к неким новым технологиям. Эрдоган явно не отказался по серьезной военной операции в Сирии, о которой заявлял еще в начале этого года. Коррективы в его планы внесло разрушительное землетрясение в Турции. Потом – выборы. Но эрдогановские амбиции на Ближнем Востоке очевидны".

При этом не факт, что очередная победа на выборах позволит Эрдогану править страной весь срок, считает эксперт. Ведь экономическая ситуация в Турции очень сложная.

"Это может привести к серьезным внутренним потрясениям. Впрочем, мощной оппозиции, альтернативы Эрдогану пока в Турции нет, – отмечает Валерий Клочок. – Торги по поводу принятия Швеции в НАТО продолжаться. Эрдоган цинично использует ситуацию с выгодой для себя, не особо заботясь о выгоде цивилизованного мира. Это касается и НАТО, и проливов, и торговли с Россией".

Что касается перспектив Украины на саммите Альянса в Вильнюсе, то, по словам эксперта, обговаривается несколько вариантов.

"Один из них — подготовка Киевского безопасного компакта, который ляжет в основу договора о предоставлении Украине гарантий безопасности. Вряд ли его подпишут все страны НАТО. Но некоторые вполне могут выступить таким гарантами. Говорить же о нашем членстве в Альянсе пока преждевременно. Вряд ли страны-члены на это пойдут, пока не закончится война. Но есть надежда, что мы получим "Безопасностный договор". И что это не будет условный "Будапештский меморандум", а нечто реалистичное, подписанное США, Великобританией, Германий, Францией, еще кем-то", – предполагает Валерий Клочок.

Нет сомнений, продолжает он, что нам продолжат помогать вооружением, обучением наших военных. Но непосредственно участвовать в войне страны НАТО не будут, о чём заявлено не раз.

"На сегодня можем констатировать, что долгосрочные программы поддержки Украины реализуются. Буквально вчера огласила 5-летнюю программу Норвегия — на 7 млрд евро. Нам помогают и продолжают – вооружением, боеприпасами. Речь идет об открытии совместных оружейных предприятий, заводов по созданию и ремонту бронетехники и так далее, – напоминает эксперт. – Что касается России, она уже явно стала стратегическим врагом НАТО, как когда-то СССР. Потому все действия Альянса направлены на то, чтобы не только помочь Украине победить агрессора, но и — в целом уменьшить влияние РФ на мир. Этот тренд будет только усиливаться".

Валерий Клочок признался, что ожидает одобрения на июльском саммите НАТО новой оборонной концепции Альянса.

"И этот документ, – акцентирует он, – будет серьезно отличаться от той концепции, которая есть на данный момент. Будет увеличение личного состава, трат на ВПК, изменение логистики. Всё это рассматривается в ракурсе российской агрессии против Украины. Но нельзя исключать, что отдельное внимание уделят и Китаю".

До саммита НАТО будут идти определенные торги-переговоры

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что ситуация – не только в переговорах США с Турцией, но и в том, что официальная Анкара продолжает быть достаточно сдержанной касательно евроатлантических перспектива Швеции. Считая, что Стокгольм не особо быстро двигается в сторону принятия антитеррористических законов.

"К тому же, был случай вывешивания на официальных шведских здания флагов организаций, запрещены в Турции, – отмечает аналитика. – Потому будут официальные заявления в сторону Швеции в стиле: если вы сделаете шаги навстречу по антитеррористическим действиям, то и Турция будет более лояльной. Так что, в принципе, до саммита НАТО будут идти определенные торги-переговоры. В том числе в информационной плоскости. Если исходить из данных, что условной разменной монетой может стать поставка Турции современных западных вооружений, включая истребители, вряд ли об этом объявят открыто".

Переговоры, по мнению Александры Решмедиловой, следует разделить на два условных блока.

Первый – официальная позиция по стратегическим вопросам (включая антитеррористические).

Второй – неофициальная, когда происходят те или иные торги.

демонстрирует, что при конструктивных договоренностях – всё возможно", – подчеркивает эксперт. "Кейс Финляндии, продвижение которой в НАТО было Турцией, в конце концов, разблокировано

Что касается Украины, то вопрос нашей евроатлантической интеграции пока актуализировать не будут, считает Александра Решмедилова.

"Определенные подвижки уж есть. А саммит в Вильнюсе может дать больше конкретики. И если США удастся договориться с Турцией по Швеции, это будет означать, что консенсус по украинскому вопросу в будущем тоже возможен", – заключает эксперт.

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