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Управление национальной статистики: каждый десятый житель Лондона инфицирован Covid-19

Данные появились сразу после того, как в Великобритании было зафиксировано рекордное количество случаев Covid-19.

сегодня, 17:10
Автор:

Карина Ожерельева
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Согласно новым официальным оценкам, подчеркивающим непрерывное развитие штамма коронавируса Omicron, в Лондоне, вероятно, каждый десятый инфицированный COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Управление национальной статистики: каждый десятый житель Лондона инфицирован Covid-19

Люди гуляют Оксфорд-стрит на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Лондоне - Reuters

Ежедневные смоделированные оценки Управления национальной статистики показали, что по состоянию на воскресенье, 19 декабря, около 9,5% лондонцев болели COVID-19.

Эти цифры появились на следующий день после того, как в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса, поскольку вариант Omicron охватил страну, при этом ежедневное количество достигло 119 789 против 106 122 днем ​​раньше.

Отчет ONS также показал, что 1 из 35 человек в Англии болел COVID-19 в период с 13 по 19 декабря.

Многие отрасли и транспортные сети борются с нехваткой персонала, поскольку больные работники самоизолируются, а больницы в Британии предупреждают о риске воздействия на безопасность пациентов.

Быстрое распространение Omicron повлекло за собой всплеск случаев в Великобритании за последние семь дней, общее количество выросло на 678 165, свидетельствуют правительственные данные в четверг, 23 декабря.

Поскольку консервативное правительство премьер-министра Бориса Джонсона пытается ограничить экономическое влияние последней вспышки COVID-19, оно заявило в среду, 22 декабря, что сокращает законный период самоизоляции в Англии с десяти до семи дней.

Как сообщали ранее, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс повторила свое предупреждение России о том, что любое вторжение в Украину будет дорогой ошибкой, но приветствовала готовность Москвы начать переговоры. Кремль отрицает свои планы вторжения и говорит, что Запад охвачен русофобией.


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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/one-10-londoners-likely-infected-with-covid-ons-models-2021-12-24/
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