ФОТО: The Verge

Запрос "Alexa, включи рождественское послание королевы" скоро станет популярным, даже если вы не живете в Великобритании. Начиная с 25 декабря в 15:00 по Гринвичу (или с 10:00 по восточному времени, с 7:00 по тихоокеанскому времени) эта фраза будет вставлена в традиционную рождественскую трансляцию королевы Великобритании, сообщает The Guardian.



Если вам интересно, что может содержаться в послании королевы, вы можете проверить стенограммы всех ее предыдущих рождественских трансляций (начиная с 1952 года!) на веб-сайте Королевского двора.

"После трудного года миллионы людей со всего Содружества будут с нетерпением ждать послания Ее Величества королевы на Рождество. Создав это первое в мире новшество, как мы это сделали в 2012 году с выпуском рождественской речи королевы на Kindle, мы надеемся, что еще больше людей смогут насладиться возвышающими словами Ее Величества", — говорится в заявлении Эрика Кинга, директор Amazon Alexa Europe.

Как сообщало издание "Комментарии", Елизавета II потеряла близкого друга. Дорги по имени Вулкан умер. В Виндзорском замке у британской королевы осталась только одна собака – дорги по имени Кэнди. Источник во дворце рассказал, что потеря любимого питомца огорчила королевскую семью. Дорги – это помесь таксы и корги, известной своими характерными короткими ногами и стоячими ушами, а также своей популярностью у королевы.

Также издание "Комментарии" рассказало, как королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Королева выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий).

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