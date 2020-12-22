В Amazon рассказали, как будут транслировать рождественскую речь Елизаветы ІІ

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Павел Зинченко
ФОТО: The Verge
Если вам интересно, что может содержаться в послании королевы, вы можете
проверить стенограммы всех ее предыдущих рождественских трансляций (начиная с
1952 года!) на веб-сайте Королевского двора.
Как сообщало издание "Комментарии", Елизавета
II потеряла близкого друга. Дорги по имени Вулкан умер. В Виндзорском замке у британской королевы осталась только одна собака – дорги по
имени Кэнди. Источник во дворце рассказал, что потеря любимого питомца огорчила
королевскую семью. Дорги – это помесь таксы и корги, известной своими
характерными короткими ногами и стоячими ушами, а также своей популярностью у
королевы.
Также издание
"Комментарии" рассказало, как королева
Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Королева
выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза
зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий).
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