В Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада РФ: подробности

По внутренним оценкам в правительстве Великобритании, Лондону стоит серьезно отнестись к сценарию неожиданного распада РФ, чтобы спустя какое-то время такие события не застали врасплох. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times", со ссылкой на свои источники.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, с первых дней полномасштабной войны России против Украины в Лондоне прогнозировали, что это может закончиться для Москвы нестабильностью внутри страны. Но темпы развития событий с момента, когда Пригожин объявил "поход на Москву", побудили дипломатов быстро готовить план действий на различные сценарии.

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"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Глава 1" чего-то нового", – заявил собеседник издания.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что волнения в России – "ее внутренние дела".

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман отметил, что, если бы каким-то образом Евгений Пригожин оказался в Кремле и взял власть в свои руки – это стало бы "худшим сценарием". Ведь главарь "вагнеровцев" — это не либеральный демократ, склонный к диалогу и демократии, а самый настоящий фашист. Форман предположил, что темпы развития событий в пятницу-субботу застали западных дипломатов врасплох.

Отметим, в России на этих выходных произошли крайне волнительные события – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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