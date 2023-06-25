Почему мятеж Пригожина провалился – чего теперь ждать от Кремля

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против Минобороны, а потом и против политической верхушки РФ закончился так же неожиданно, как и начался. В Кремле подтвердили, при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко были проведены переговоры, приведшие к прекращению "марша справедливости" вагнеровцев. Какие выводы можно сделать на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Униженный Путин, а также Шойгу, Герасимов и вся его команда не простят позора

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей акцентирует, что Пригожин – в первую очередь бизнесмен. Построивший свой бизнес империю благодаря близости к Путину.

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а затем и прямое уничтожение базы ЧВК российскими военными ), тогда Пригожин сделал такой экстра шаг как вооруженный бунт", – поясняет эксперт. "И, когда возникла угроза потерять всё (после обязательства оформить всех вагнеровцев в Минобороны

По его мнению, вряд ли Пригожин верил в то, что он может добиться отставки министра обороны Шойгу или начальника Генштаба Герасимова, с которыми давно – в контрах.

возбуждение уголовного дела, обыски офиса и т.п.), Пригожин выторговал себе отступные через Лукашенко", – отмечает Игорь Соловей. "Скорее – Пригожин просто шантажировал путинскую систему (которая – как он знает изнутри, стала слабее), чтобы сохранить свое состояние. Но система всегда сильнее: чтобы ее преодолеть нужно ее либо возглавить, либо совершить революцию. Поняв это (публичное обращение Путина

Но это, уверен он, еще не конец истории.

который испытали в тот день. И рано или поздно они "догонят" бывшего соратника, вонзившего им нож в спину", – прогнозирует эксперт. "Униженный Путин, а также Шойгу, Герасимов и вся его команда не простят позора

Очень странно в этой истории выглядит "посредничество" Лукашенко

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Какая страна – такие и мятежи. Некоторые эксперты, в том числе российские, поспешили назвать эти события началом гражданской войны. На самом деле, этого нет и не было. Как показала краткросрочность т.н. "марша справедливости", ни к вагнеровцам, ни к военкоматам (чтобы им противостоять) очередей не было. Российский народец с удивлением наблюдал за всем происходящим, пожевывая попкорн на своих диванах".

Проблема в том, продолжает эксперт, что за 24 года правления Путина российская агрессивная пропагандистская машина достигла неожиданного эффекта. Она выбила напрочь любое желания у т.н. граждан т.н. РФ брать участие в каких-либо общественно значимых процессах – политических, общественных, гражданственных и так далее.

"Как следствие – абсолютно никаких условий для гражданских войн в РФ нет. И не появится до тех пор, пока российскому плебсу будет, за что покупать хлеб и водку. Там готовы довольствоваться малым, лишь бы власть их не трогала", – поясняет Вадим Трюхан.

Правда, надо отметить, этот общественный договор уже начала нарушать сама власть — той же "частичной мобилизацией".

Скорее всего — речь о спецслужбах. Либо ФСБ, либо бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), переименованное в Главное управление Генерального штаба ВС РФ. Потому что они заинтересованы в закручивании гаек. А захваты вагнеровцами Ростова и Воронежа, их поход на Москву — отличный повод для этого. Как и для целого ряда соответствующих управленческих, законодательных, кадровых решений. Окончательного лишения российского плебса доступа к альтернативной информации. За лайки в соцсетях теперь будут прессовать даже жестче, чем ранее", – прогнозирует эксперт. "Учитывая, как быстро и скомкано завершился псевдомарш псевдосправедливости, напрашивается вывод, что Пригожин был абсолютно не самостоятелен в своих действиях. Кто-то явно им кукловодил. И точно не Минобороны, ведь вагнеровцы активно уничтожали армейскую военную технику (ряд вертолетов, самолеты, погибли военнослужащие), которая пыталась им противостоять

Он уверен, что точно в этом мини-бунте был заинтересант, который хотел показать Путину – или ты играешь по нашим правилам, или мы лишим тебя трона.

"Очень странно выглядит "посредничество" Лукашенко. Ну, какой он переговорщик? Это "хромая утка" (Lame Duck – термин обозначает политика, который приближается к концу срока правления и не может избираться снова, фактически – политик, утративший влияние – прим. ред.). И он делает всё, что ему говорит даже не Путин, а рядовой российский эфэсбэшеник. Потому, понятно, что никаким посредником Лукашенко не был. Ему просто дали задание сыграть эту роль, – считает Вадим Трюхан. – Чтобы российскому плебсу показать "счастливый финал" всей это непристойной истории. Итогом всего, как я уже отмечал, станет ужесточение репрессий, мер безопасности и так далее".

При этом, отмечает эксперт, возникает логичный вопрос — а что будет дальше с 25 тысячами вагнеровцев?

"Пригожин поедет в Беларусь, а они? Их отправят в штрафбаты на фронт — и они продолжат атаковать позиции Сил обороны Украины, насиловать гражданских, красть их имущество? Или их просто уничтожат внутри самой РФ, как бывало в истории этой страны не раз? Вся эта ситуация продемонстрировала, насколько для российского государства малозначимы ее граждане", – констатирует экс-дипломат.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходило в России – почему начался военный мятеж.



