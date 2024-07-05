В Британии меняется власть: появилась реакция Зеленского

Глава украинского государства Владимир Зеленский надеется на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил в сети X.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В частности, Владимир Зеленский поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.

"Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать общие ценности — жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", — отметил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства пожелал новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Британии на мировой арене.

"С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", — добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность хорошему другу Риши Сунаку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности — это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение.

Также издание "Комментарии" сообщало – оправдал нападение РФ на Украину: кто впервые прошел в парламент Британии.



