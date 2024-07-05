В Британии меняется власть: появилась реакция Зеленского

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский надеется на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил в сети X.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В частности, Владимир Зеленский поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.
Глава украинского государства пожелал новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Британии на мировой арене.
Кроме того, президент выразил благодарность хорошему другу Риши Сунаку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.
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