В Британии новый министр обороны: что он уже заявил об Украине

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Пост занял Грант Шеппс. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на правительство Британии в Twitter.

Грант Шеппс

Бена Уоллеса на посту главы Минобороны Великобритании заменил опытный чиновник. Грант Шеппс перед этим занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии.

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"Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжение поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина", — заявил новый министр.

Грант Шеппс начал свою политическую карьеру в 2005 году. Он был членом Палаты общин, а в 2012 году стал сопредседателем Консервативной партии. В том же году начал работу в правительстве, став министром Кабинета министров.

За последний год это уже пятое назначение Шеппса на правительственные должности. Он был министром транспорта во время премьерства Бориса Джонсона, затем, меньше недели, занимал должность министра внутренних дел за Лиз Трасс. В правительстве Риши Сунака Шеппс был государственным секретарем по вопросам бизнеса и возглавлял энергетику.

Новый глава минобороны Грант Шеппс, как и его предшественник Бен Уоллес, активно поддерживает Украину и осуждает захватническую агрессию России. Весной 2022 года он заявил, что принял у себя дома семью беженцев из Украины.

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