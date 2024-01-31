Действительно ли Запад начал готовиться к войне с РФ: на какие шаги могут решиться в НАТО

Несмотря на то, что сейчас РФ завязла в войне с Украиной, страны Запада всерьез обеспокоены, что россияне могут напасть и на них. Очередной материал по этому поводу опубликовало издание "The Times", отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. О чем говорит буквально шквал подобных публикаций и заявлений в последнее время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

НАТО институционно и военно готовится

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что Запад явно обеспокоен. И, похоже, осознал, что слова Путина и Лаврова в стиле "мы не будем нападать" ничего не стоят. Что Россия в любой момент может эскалировать ситуацию, в том числе в Европе.

"Запад также понимает, что подобное станет возможным, если РФ перебросит часть войск из Украины, а также проведет супермасштабную мобилизацию. На каком-то этапе Финляндия говорила, что в российских военных частях у ее границы отсутствовало 90% сил и средств. Которые, понятно, были переброшены в Украину. Многие из них погибли, но в РФ не прекращается скрытая мобилизация. А, если еще и вернется потрепанная, озлобленная оккупационная армия из Украины – это может поставить под угрозу Европу. Особенно, когда с американским лидерством не всё понятно", – поясняет эксперт.

По его мнению, Европа будет военно усиливаться. Уже проходят небывалые по мощи для этого века натовские учения. НАТО явно станет наращивать мощности на своем восточном фланге.

"Об этом, в том числе, недавнее соглашение между Польшей, Нидерландами и Германией о быстром перемещении войск (по мере необходимости). Так что НАТО институционно и военно готовится, происходят мощные закупки вооружений. В случае чего – они будут готовы", – констатирует Александр Палий.

Запад готовится к потенциальному удару со стороны РФ

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

Мол, европейские страны мало платят за безопасностные моменты". "Ситуация с тем, что в НАТО всё более остро реагирует на российско-украинскую войну и в целом на действия РФ – понятно. Это первая столь масштабная война в Европе после Второй мировой. И отчасти для НАТО это важный момент в смысле актуализации собственного существования. Ведь после развала СССР, в противовес которому создавался Североатлантический Альянс, были мысли о том, нужен ли теперь подобный блок. Тот же Трамп не раз выражал подобные мысли, в том числе о необходимости США снизить свое участие в НАТО

И вот теперь, продолжает эксперт, мы видим, что в западных медиа всё чаще всплывает тема о необходимости быть готовыми к потенциальному удару со стороны РФ. В какой-то мере это и осознание реальности, и стимуляция собственного развития, в том числе в смысле увеличения мощностей ВПК, считает Алексей Якубин. Так что НАТО, прогнозирует он, точно будет усиливать институционные, финансовые, логистические, военные возможности в Европе.

"В то же время, как мне кажется, хоть в блоке и приняли тот факт, что Россия является угрозой, там превалирует мнение, что она не способна после войны в Украине напасть на какую из стран Альянса. Да, есть серьезные опасения у стран Балтии, и Финляндии. Но не в целом у НАТО, – отмечает политолог. – И при тех же ситуациях с падением на территории Польши ракеты (или ее залетом на территорию этой страны), с падением дронов или их обломков в Румынии – делается всё, чтоб дело не дошло до прямого столкновения с РФ".

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