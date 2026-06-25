В Британии придумали необычный способ научить солдат сбивать дроны РФ: детали

Вооруженные силы Великобритании начали активно внедрять новые методы подготовки военнослужащих для противодействия беспилотникам. В основе инициативы лежит, на первый взгляд, необычный подход – стендовая стрельба по летающим мишеням, которая традиционно считается спортивной дисциплиной.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Как сообщают британские СМИ, армейское руководство рассматривает такие тренировки как способ развить навыки поражения быстро движущихся воздушных целей. Речь идет о стрельбе по специальным тарелкам, запускаемым автоматическими установками. Траектория их полета имитирует движение птицы, что требует от стрелка быстрой реакции и высокой точности.

По словам капитана армейской команды по стендовой стрельбе Питера Мигера, интерес к подобным тренировкам уже проявили различные подразделения британской армии. Для этого на военных объектах создаются специализированные площадки, где военнослужащие могут отрабатывать навыки поражения воздушных целей.

Толчком к развитию программы стал опыт войны в Украине. В рамках операции Interflex, по которой Великобритания обучает украинских военных, инструкторы получили информацию о том, что на передовой дробовики нередко используются против ударных беспилотников-камикадзе. Именно после этого британские военные решили адаптировать отдельные элементы подготовки для собственных нужд.

Эксперты отмечают, что распространение дронов кардинально меняет характер современной войны. Если ранее борьба с воздушными целями была задачей специализированных подразделений ПВО, то теперь угроза может возникнуть непосредственно над позициями пехоты.

При этом сами британские военные подчеркивают, что дробовики не рассматриваются как основное средство борьбы с беспилотниками. Их называют "оружием последнего шанса", которое может использоваться в случае непосредственной угрозы. Тем не менее опыт Украины заставляет армии НАТО искать нестандартные решения для противодействия одной из главных угроз современного поля боя.

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