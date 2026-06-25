У Британії вигадали незвичайний спосіб навчити солдатів збивати дрони РФ: деталі

Збройні сили Великобританії почали активно запроваджувати нові методи підготовки військовослужбовців для протидії безпілотникам. В основі ініціативи лежить, на перший погляд, незвичайний підхід – стендова стрілянина по мішенях, що літають, яка традиційно вважається спортивною дисципліною.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють британські ЗМІ, армійське керівництво розглядає такі тренування як спосіб розвинути навички поразки повітряних цілей, що швидко рухаються. Йдеться про стрілянину по спеціальних тарілках, що запускаються автоматичними установками. Траєкторія їхнього польоту імітує рух птиці, що вимагає від стрілка швидкої реакції та високої точності.

За словами капітана армійської команди зі стендової стрільби Пітера Мігера, інтерес до подібних тренувань вже виявили різні підрозділи британської армії. Для цього на військових об'єктах створюються спеціалізовані майданчики, де військовослужбовці можуть відпрацьовувати навички ураження повітряних цілей.

Поштовхом до розвитку програми став досвід війни в Україні. У рамках операції Interflex, за якою Великобританія навчає українських військових, інструктори отримали інформацію про те, що на передовій дробовиках нерідко використовуються проти ударних безпілотників-камікадзе. Саме після цього британські військові вирішили адаптувати окремі елементи підготовки для потреб.

Експерти зазначають, що поширення дронів кардинально змінює характер сучасної війни. Якщо раніше боротьба з повітряними цілями була завданням спеціалізованих підрозділів ППО, тепер загроза може виникнути безпосередньо над позиціями піхоти.

При цьому самі британські військові наголошують, що дробовики не розглядаються як основний засіб боротьби з безпілотниками. Їх називають "зброєю останнього шансу", яка може використовуватись у разі безпосередньої загрози. Проте, досвід України змушує армії НАТО шукати нестандартні рішення для протидії одній з головних загроз сучасного поля бою.

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