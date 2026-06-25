Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ну, у него всё довольно хорошо. Послушайте, как ни крути, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Очень много людей гибнет с обеих сторон, но, думаю, он неплохо справляется. Послушайте, надо признать, что он смелый. У него отличная техника, но у него и отличные люди. У него есть бойцы", – отметил президент США.

Так Трамп ответил на вопрос одного из журналистов, присутствовавшего на пресс-конференции, считает ли тот, что "Зеленский сейчас побеждает".

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском руководстве все чаще звучат заявления о том, что Соединенные Штаты якобы отказались от неформальных договоренностей, которые Москва связывала со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом свидетельствуют последние заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия украинских сил, в частности, на крымском направлении, являются частью тщательно спланированной стратегии, целью которой является создание условий, при которых Россия будет вынуждена согласиться на мирное урегулирование войны. Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения 24 июня.

По словам президента, текущие операции демонстрируют эффективность украинского подхода и подтверждают способность Украины влиять на ситуацию не только на фронте, но и на возможные будущие переговорные процессы. Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается ослабление ресурсов и возможностей России по продолжению агрессии.



