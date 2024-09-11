В Британии призвали Россию вернуться в ОБСЕ: зачем

Великобритания призвала Россию возобновить сотрудничество с Форумом по сотрудничеству в области безопасности и прекратить агрессию против Украины. Как сообщает The Guardian, этот призыв был озвучен во время выступления военно-политического советника британской делегации в ОБСЕ Анкура Нараяна на заседании в Вене.

ОБСЕ (фото из открытых источников)

Нараян отметил, что Россия может способствовать установлению мира, выполнив ряд действий. Он подчеркнул, что если Москва действительно стремится к миру, она должна отвести свои войска за пределы международно признанных границ Украины. Кроме того, для демонстрации серьезных намерений по диалогу и уменьшению рисков, Россия должна возобновить профессиональное взаимодействие с ОБСЕ, регулярно проводящее встречи в соответствии с мандатом, предоставленным министрами стран-членов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия покинула ОБСЕ . Россия временно прекращает свою делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заявление об этом было сделано в Госдуме 3 июля.

В заявлении также отмечено, что какие-либо действия, направленные на причинение вреда Российской Федерации или ее интересам, не будут всерьез рассматриваться россиянами и будут считаться "юридически ничтожными". Это фактически означает, что Россия больше не будет участвовать в заседаниях безопасности и не будет поддерживать резолюции и принятые решения ОБСЕ по безопасности в Европе. Представители российской делегации отметили, что со временем они могут вернуться для участия в заседаниях европейской организации безопасности, но только при условии, что в Европе перестанут внедрять "русофобские и дискриминационные подходы" по безопасности на континенте.

