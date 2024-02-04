В Британии раскритиковали Запад за помощь Украине: что говорят

Запал должен сосредоточиться на усилении своей поддержки и перестать говорить о тупике на фронте. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью The Times .

Дэвид Кэмерон (фото из открытых источников)

Политик настаивает, что Запад должен принять решение об использовании замороженных активов РФ на сумму 350 млрд долларов для восстановления разрушенной войной экономики Украины. Он убежден, что для этого есть юридические, моральные и политические основания.

Кэмерон отверг нарратив о том, что война зашла в тупик и Украина не сможет победить, комментируя проблемы по поставкам оружия Украине и переход России в масштабное наступление.

"Путин уже потерпел масштабное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о безысходности или о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика в 25 раз больше российской. Мы можем абсолютно продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне. Путина", – сказал глава британской дипломатии.

Также британский политик заверил, что будет доносить такое сообщение до Трампа, если он станет президентом США.

"Мы должны продемонстрировать, что мы можем предоставлять Украине оружие на постоянной основе. Учитывая сегодняшний мир и состояние, мы также должны одновременно пополнять собственные запасы", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме отреагировали на выходку по поводу "помощи Украине" от республиканцев. В Белом доме решительно выступили против решения республиканцев и спикера Конгресса США Майка Джонсона предоставить отдельно помощь Израилю и таким образом отвергнуть законопроект о помощи Украине на неопределенное время.

Спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы подготовили новый пакет помощи Израилю, сняв его с совместного пакета Украины, Тайваня и расходами на границу США.

