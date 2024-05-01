В Британии считают, что следующим шагом должна стать переброска войск в Западную Украину

Как отметил бывший министр вооруженных сил Великобритании, член парламента Джеймс Гиппи, страны Запада должны прислушаться к идее президента Франции Эммануэля Макрона и перебросить свои войска в Западную Украину.

Джеймс Гиппи

По его мнению, западные военные могли бы заниматься подготовкой украинских военных.

"В Западную Украину, чтобы провести обучение. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею",

– подчеркнул Джеймс Гиппи.

По его словам, украинских военных сейчас направляют на обучение в Польшу и Германию. Но правда в том, отметил британец, что украинские командиры не могут позволить себе так долго держать своих военных за границей вдали от линии фронта.

Именно поэтому, подчеркнул Гиппи, следующим большим шагом помощи Украине странами Запада должно стать прибытие их военных в западные области Украины, чтобы они проводили комбинированную подготовку Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей об отправке западных войск в Украину. При этом он не исключил, что в Украину могут быть отправлены французские военные. В частности, якобы такое решение может быть принято , если войска российских террористов прорвут фронт и пойдут на Одессу и будут угрожать Киеву.

Идею Макрона категорически не воспринимает канцлер Германии Олаф Шольц. Которого сам Макрон называет слишком осторожным. При этом президент Франции рассчитывает собрать коалицию из союзников, которые не побоятся отправить свои войска в Украину. Впрочем, известно, что войска западных стран точно не будут участвовать в активных боевых действиях на фронте.