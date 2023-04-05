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В Британии заявили, что Финляндия станет уроком для Путина

Министр обороны Великобритании приветствовал вступление страны в Альянс

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Полноправное членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе должно стать уроком для президента России Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет "Sky News".

В Британии заявили, что Финляндия станет уроком для Путина

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Бен Уоллес отметил, что он искренне рад тому, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена. Эта страна достойна быть в организации такого уровня.


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"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле. Свобода выбирать свои союзы в качестве суверенного государства — это дело граждан и только граждан", — добавил глава Минобороны Великобритании.

Стоит отметить, что уже после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Альянсу.

Весной 2022 года они подали заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, их ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии. 

В конце марта парламенты этих стран все-таки одобрили заявки Финляндии, вступление Швеции в Альянс все еще находится под вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — 4 апреля, НАТО расширился до 31-го государства. 31-ым членом Альянса стала Финляндия. В России реагируют на это традиционно негативно, но при этом несколько вяло, учитывая, что совместная с НАТО граница теперь составит около 1300 км. О чем говорит, как расширение Альянса, так и неспособность РФ что-либо этому противопоставить? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе евроатлантической интеграции Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-updates-putin-warning-finland-nato-wagner-12541713?postid=5732256#liveblog-body
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