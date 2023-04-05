В Британии заявили, что Финляндия станет уроком для Путина

Полноправное членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе должно стать уроком для президента России Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет "Sky News".

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Бен Уоллес отметил, что он искренне рад тому, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена. Эта страна достойна быть в организации такого уровня.

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"Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле. Свобода выбирать свои союзы в качестве суверенного государства — это дело граждан и только граждан", — добавил глава Минобороны Великобритании.

Стоит отметить, что уже после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Альянсу.

Весной 2022 года они подали заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, их ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

В конце марта парламенты этих стран все-таки одобрили заявки Финляндии, вступление Швеции в Альянс все еще находится под вопросом.

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