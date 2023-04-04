Почему России не удалось помешать расширению НАТО – чего ждать дальше

Сегодня, 4 апреля, НАТО прирастет 31-м государством. Им станет Финляндия. В России реагируют на это традиционно негативно, но при этом несколько вяло, учитывая, что совместная с НАТО граница теперь составит около 1300 км. О чем говорит, как расширение Альянса, так и неспособность РФ что-либо этому противопоставить? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе евроатлантической интеграции Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

В целом Россия действительно оказалась неспособна полностью заблокировать расширение НАТО

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что расширение НАТО говорит об осознании резко возросших угроз со стороны России.

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"Это осознание проявилось как у стран, проявивших стремление вступить в НАТО (Финляндия и Швеция), так и у самого Альянса, – поясняет эксперт. – НАТО, к тому же, существенно усиливает свои военные контингенты на границе с Россией и Украиной. Также показательно, что вступление Швеции и Финляндии происходит по ускоренной процедуре".

Наиболее показателен, по словам Владимира Фесенко, прецедент с Финляндией.

"Нам много лет в качестве примера для подражания предлагали (в том числе и ряд западных политиков и экспертов) сценарий "финляндизации" (нейтрального статуса и особых дружественных отношений с Россией, а ранее с СССР). И вот теперь эра "финляндизации" закончилась для самой Финляндии", – отмечает политолог.

Соответственно, продолжает он, утратил, актуальность и сценарий "финляндизации".

"Я бы не говорил, что Россия оказалась неспособна что-либо противопоставить расширению Альянса. В Кремле пытались заблокировать вступление Швеции и Финляндии. Обе страны могли стать членом Альянса еще в прошлом году. Но России через Турцию и Венгрию удалось затормозить этот процесс, – поясняет Владимир Фесенко. – Напомню в этой связи, что для принятия любой новой страны в НАТО требуется согласие всех стран Альянса. В случае с Швецией этот процесс пока еще продолжается. Антитурецкие провокации в Швеции, устроенные явно при содействии российских спецслужб, были использованы Анкарой как повод для блокирования вступления Швеции в НАТО. Нечто подобное пытались сделать и в Финляндии, но финская полиция оказалась более действенной, чем шведская".

Но в целом Россия действительно оказалась неспособна полностью заблокировать расширение НАТО, отмечает эксперт. Более того, война, развязанная Путиным против Украины, дала прямо противоположный эффект, чем рассчитывали в Кремле.

"В Кремле же хотели через быструю победоносную войну против Украины не только восстановить контроль над нашей страной, но и остановить расширение НАТО на восток, принудить Альянс отойти на рубежи 1997 года. Именно такие требования Путин выдвинул США и НАТО в декабре 2021-го, – напоминает Владимир Фесенко. – В итоге все эти планы провалились, а НАТО продолжило свое расширение – в этот раз на северо-востоке, прямо на северных границах РФ".

По мнению эксперта, вступление Швеции в НАТО, скорее всего, произойдет уже после выборов в Турции в мае текущего года.

"Противостояние НАТО с Россией с высокой вероятностью продолжится и после завершения войны в Украине, особенно если при власти в РФ останется путинский режим. Более того, в перспективе возможно противостояние и с Китаем, или с российско-китайским Альянсом, – прогнозирует Владимир Фесенко. – После завершения войны появится и окно возможностей для вступления Украины в НАТО. И прецедент ускоренного вступления в Альянс Швеции и Финляндии можно будет использовать в наших интересах. Но надо учитывать, что автоматически мы в НАТО не вступим. Это будет возможно только после завершения войны, и для этого потребуются целенаправленные усилия и с нашей стороны, и со стороны наших наиболее активных партнеров в Альянсе. К тому же, возможно сопротивление и шантаж со стороны Венгрии. Чем более победоносным для нас будет завершение нынешней войны, тем больше шансов будет на вступление Украины в НАТО. И только такое членство будет наиболее надежной гарантией от нового нападения России на Украину".

Нападение РФ на Украину послужило инструментом для осознания всеми демократическими странами важности вопроса глобальной безопасности

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Ускоренное вступление Финляндии в НАТО – очень интересный современный кейс новейшей мировой истории. Нападение РФ на Украину послужило инструментом для осознания всеми демократическими странами важности вопроса глобальной безопасности, укрепления собственной обороноспособности. Ведь война России против Украины, это еще и война против всей системы глобальной безопасности".

Швеция и Финляндия, отмечает эксперт, быстро решили избавиться от нейтральности, а мир начал избавляться от иллюзий.

"Радуюсь за Финляндию (кстати, символично, что она станет 31-м членом Альянса именно сегодня, 4 апреля, в день основания НАТО), надеемся, что Турция вскоре разблокирует движение Швеции в НАТО. И, конечно, надеемся, что в обозримом будущем к блоку присоединиться Украина, победив в войне, проведя необходимые реформы. Пока же представители НАТО обещали и далее помогать Украине, предоставляя пакеты военной помощи, обучая наших военных, вводя санкции против страны-агрессора".

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