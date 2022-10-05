Власти Российской Федерации в 2006 году приобрели за восемь миллионов фунтов стерлингов землю, где планируют построить 255 квартир и посольство. Эту территорию Кремлю купил через оффшорную компанию и с помощью банкира, подозреваемого во взятках на сумму более одного миллиона фунтов. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

В центре Лондона Путин строит 255 роскошных апартаментов. Фото из открытых источников

Кремль приобрел землю в одном из самых роскошных районов Лондона – Кенсингтоне. По сделке доходы от квартир пойдут на реконструкцию российского посольства в столице Великобритании. Кроме того, в отчете отмечено, что все дополнительные средства, которые останутся после реконструкции посольства, будут переправлены в Кремль.

Интересен факт, что по схеме приобретения земли в элитном районе Лондона есть Елена Котова. Именно ее фамилия указана в планах развития Кенсингтона. Банкир в 2014 году потеряла работу Европейскому банку реконструкции и развития, ведь была поймана на крупной взятке в один миллион фунтов.

Кроме того, в Великобритании полиция конфисковала ее квартиру стоимостью в полтора миллиона фунтов и наличные деньги на сумму 230 тыс. долларов. Полиция установила, что Котова с 2005 по 2011 год требовала взятки на своем посту в Европейском банке реконструкции и развития.

Она с помощью сложных манипуляций и оффшорных компаний вместе с Кремлем подала заявку на планирование Кенсингтона, одобренную в 2012 году. Таким образом, Кремль купил территорию всего за несколько миллионов фунтов, а сможет на этом заработать сотни.

Это особенно ужасающая ситуация, если РФ обогатится таким образом и избежит санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что послы Европейского Союза не смогли утвердить санкции.

Также "Комментарии" писали, что греческие монахи помогают российским олигархам отмывать деньги.

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