В МИД Британии сделали предупреждение Китаю: с чем Лондон не готов мириться

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предостерег Китай от помощи России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Дэвид Лэмми. Фото: из открытых источников

Во время визита в Польшу Дэвид Лэмми обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским опасность, которую могут представлять для Запада авторитарные государства. Он отметил, что Пекину следует быть очень осторожным в вопросе углубления партнерства с РФ, Ираном и КНДР.

"Я обеспокоен, что вижу иранские беспилотники в Украине. Меня беспокоит, что снаряды из Северной Кореи используются здесь, на европейской земле. И, конечно, меня беспокоит партнерство, которое, как я вижу, Россия налаживает с этими авторитарными государствами. Я думаю, что Китай должен быть очень осторожен в углублении этих партнерских отношений в ближайшие недели и месяцы", — заявил Лэмми.

Также глава британского МИД прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы призываем к прекращению огня (в секторе Газа – ред.) с конца прошлого года. Все мы надеемся, что в последующие дни план Байдена будет принят ХАМАСом и, конечно, израильским правительством, и мы сможем увидеть это прекращение огня. Мы хотим, чтобы заложники были освобождены", — добавил топ-дипломат.

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