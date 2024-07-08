В МИД Британии сделали предупреждение Китаю: с чем Лондон не готов мириться

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Кравцев Сергей
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предостерег Китай от помощи России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Дэвид Лэмми. Фото: из открытых источников
Во время визита в Польшу Дэвид Лэмми обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским опасность, которую могут представлять для Запада авторитарные государства. Он отметил, что Пекину следует быть очень осторожным в вопросе углубления партнерства с РФ, Ираном и КНДР.
Также глава британского МИД прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
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Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский надеется на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов.
Ранее "Комментарии" писали – против Трампа, но за поддержку Украины: что пообещал новый глава МИД Британии.
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