В Минобороны Британии дали прогноз по продолжительности войны в Украине

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Кравцев Сергей
Боевые действия на территории Украины будут продолжаться еще как минимум год. Российский диктатор Путин перешел черту и не собирается останавливаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".
Бен Уоллес. Фото: Getty Images
На вопрос журналиста, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".
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Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.
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