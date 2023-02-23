В Минобороны Британии дали прогноз по продолжительности войны в Украине

Боевые действия на территории Украины будут продолжаться еще как минимум год. Российский диктатор Путин перешел черту и не собирается останавливаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

На вопрос журналиста, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".

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"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", — заявил Бен Уоллес.

Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.

"Когда кто-то перешел черту и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", — добавил Уоллес.

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Бен Уоллес считает, что о том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны. Ранее "Комментарии" писали — об истребителях Киев рано размечтался: в Минобороны Британии сделали тревожное заявление.том, чтобы сейчас и даже в ближайшее время поставить Украине западные истребители не может быть и речи. Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но это произойдет только после окончания войны.