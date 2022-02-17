В небе над Великобританией заметили облачные "вымя" (ФОТО)

Причудливые облака, похожие на летающих медуз, удивили очевидцев, когда шторм Дадли обрушился на Великобританию. Об этом пишет издание Mirror.

Фотограф запечатлел редкое природное явление

Как сообщает СМИ, житель города Глазго запечатлел явление известное, как вымеобразные облака. Их основания имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Такие облака редко встречаются и связаны с образованием циклонов.





Фото: Mirror/Chuck_J79/Twitter

Во время грозы теплые влажные восходящие потоки поднимаются к верхней части тропосферы, где температура выравнивается, создавая висячие облака.

Шторм Дадли обрушился на Великобританию вчера, 16 февраля. Сильный ветер и дождь вырвали деревья с корнем, а в некоторых частях страны отключилось электричество.





Фото: Mirror/JontyFairless/Twitter

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