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В небе над Великобританией заметили облачные "вымя" (ФОТО)

Житель города Глазго запечатлел явление известное, как вымеобразные облака

сегодня, 12:42
Автор:

Денис Подставной
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Причудливые облака, похожие на летающих медуз, удивили очевидцев, когда шторм Дадли обрушился на Великобританию. Об этом пишет издание Mirror. 

В небе над Великобританией заметили облачные "вымя" (ФОТО)

Фотограф запечатлел редкое природное явление

Как сообщает СМИ, житель города Глазго запечатлел явление известное, как вымеобразные облака. Их основания имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Такие облака редко встречаются и связаны с образованием циклонов.

В небе над Великобританией заметили облачные ”вымя” (ФОТО) - фото 2

Фото: Mirror/Chuck_J79/Twitter

Во время грозы теплые влажные восходящие потоки поднимаются к верхней части тропосферы, где температура выравнивается, создавая висячие облака.

Шторм Дадли обрушился на Великобританию вчера, 16 февраля. Сильный ветер и дождь вырвали деревья с корнем, а в некоторых частях страны отключилось электричество.

В небе над Великобританией заметили облачные ”вымя” (ФОТО) - фото 3

Фото: Mirror/JontyFairless/Twitter

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что рядом с чернобылем было замечено очень красивое животное. Оно имело яркий окрас и своим видом удивило комментаторов с социальных сетях. Снимок сделал сотрудник Чернобыльского заповедника. 

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/strange-clouds-look-like-flying-26254539
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