В Украине хотят производить британскую военную технику и оружие

Военная техника, боеприпасы и другие оружия могут производиться в Украине. Такие признаки свидетельствуют об углублении связей между Украиной и НАТО в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Британская военная техника. Фото из открытых источников

Как утверждает The Telegraph чиновники правительства Великобритании в сфере оборонной промышленности обсуждают вопросы с украинскими чиновниками о возможном производстве оружия на территории Украины. Такое соглашение значительно усугубит международное сотрудничество между Украиной и Великобританией.

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"Соглашение по военному оборудованию укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли. По его словам, такое соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности", — сообщает The Telegraph слова научного сотрудника исследовательского центра Royal United Services Institute Эда Арнольда.

Кроме британских военных структур другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, в частности это производители из Франции и Германии.

"Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала недостаточными инвестициями, заторможенными реформами, коррупцией и другими проблемами", — отмечает эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк.

The Telegraph заключает, что совместное производство помогло бы прекратить зависимость Киева от поставок техники с Запада, а также обеспечило бы безопасность в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики указали, сколько танков было уничтожено со стороны Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что Британия планирует принять закон, чтобы передать российские деньги Украине.