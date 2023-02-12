logo

BTC/USD

21817.75

ETH/USD

1532.88

LTC/USD

93.64

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Украине хотят производить британскую военную технику и оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят производить британскую военную технику и оружие

Высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве.

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Военная техника, боеприпасы и другие оружия могут производиться в Украине. Такие признаки свидетельствуют об углублении связей между Украиной и НАТО в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

В Украине хотят производить британскую военную технику и оружие

Британская военная техника. Фото из открытых источников

Как утверждает The Telegraph чиновники правительства Великобритании в сфере оборонной промышленности обсуждают вопросы с украинскими чиновниками о возможном производстве оружия на территории Украины. Такое соглашение значительно усугубит международное сотрудничество между Украиной и Великобританией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Соглашение по военному оборудованию укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли. По его словам, такое соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности", — сообщает The Telegraph слова научного сотрудника исследовательского центра Royal United Services Institute Эда Арнольда.

Кроме британских военных структур другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, в частности это производители из Франции и Германии.

"Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала недостаточными инвестициями, заторможенными реформами, коррупцией и другими проблемами", — отмечает эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк.

The Telegraph заключает, что совместное производство помогло бы прекратить зависимость Киева от поставок техники с Запада, а также обеспечило бы безопасность в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики указали, сколько танков было уничтожено со стороны Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что Британия планирует принять закон, чтобы передать российские деньги Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/11/british-weapons-could-made-ukraine/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!