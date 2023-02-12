В Украине хотят производить британскую военную технику и оружие

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Slava Kot
Военная техника, боеприпасы и другие оружия могут производиться в Украине. Такие признаки свидетельствуют об углублении связей между Украиной и НАТО в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.
Британская военная техника. Фото из открытых источников
Как утверждает The Telegraph чиновники правительства Великобритании в сфере оборонной промышленности обсуждают вопросы с украинскими чиновниками о возможном производстве оружия на территории Украины. Такое соглашение значительно усугубит международное сотрудничество между Украиной и Великобританией.
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Кроме британских военных структур другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, в частности это производители из Франции и Германии.
The Telegraph заключает, что совместное производство помогло бы прекратить зависимость Киева от поставок техники с Запада, а также обеспечило бы безопасность в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики указали, сколько танков было уничтожено со стороны Украины и России.
Также "Комментарии" писали, что Британия планирует принять закон, чтобы передать российские деньги Украине.
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