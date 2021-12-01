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В Великобритании 60 человек три дня проживали в горном пабе

Шторм "Арвен", уже несколько дней свирепствующий в нескольких районах Великобритании, оборвал линии электропередач

сегодня, 03:35
Автор:

Ольга Чародий
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Из-за мощного снежного шторма около 60 британцев оказались заблокированными в пабе горной гостиницы в Йоркшире (Англия). Об этом сообщает BBC. Шторм "Арвен", уже несколько дней свирепствующий в нескольких районах Великобритании, оборвал линии электропередач на близлежащих дорогах, сделав их непригодными для проезда. Посетители концерта трибьют-группы Oasis, собравшиеся в пабе гостиницы Tan Hill Inn в высокогорном районе Йоркшира, по этой причине не смогли вернуться домой.

В Великобритании 60 человек три дня проживали в горном пабе

Великобритания - фото из открытых источников

Отель расположен на высоте более 500 метров над уровнем моря. Снежные заносы достигали окон первого этажа. По словам менеджера гостиницы Николы Таунсенд, все посетители были в хорошем настроении, а некоторые даже не хотели ехать.  Все посетители в хорошем настроении и прекрасно провели время. Гости сдружились, они — как одна большая семья, а одна женщина вообще не хочет покидать гостиницу”, – пошутила менеджер. Персонал отеля развлекал людей, проводя викторины и настольные игры, вечером также проводили караоке.

Всего заблокированным в пабе был 61 человек. Там они жили и развлекались 3 дня.

Напомним, шторм под названием Арвен принес на северные регионы Испании сильные снегопады. От стихии страдает Наварра, Страна Басков и  Кантабрия. Снегом завалило десятки автодорог. Некоторые из них пришлось закрыть для движения автотранспорта. Другие — расчищают с помощью спецтехники. Движение грузовиков по таким дорогам приостановлено. Согласно информации издания, всего на севере Испании засыпало 139 дорог. На борьбу со стихией брошены 850 снегоочистителей.  Шторм "Арвен" также накрыл и северо-запад Франции. Там от непогоды страдают десятки регионов. 





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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-59446663
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