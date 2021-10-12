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В Великобритании электричка с пассажирами сошла с рельсов: есть пострадавшие (ФОТО)

Поезд врезался в защитные ограждения

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает издание BBC.

В Великобритании электричка с пассажирами сошла с рельсов: есть пострадавшие (ФОТО)

В Великобритании электричка сошла с рельсов. Фото: eurointegration.com.ua

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Энфилд. Сообщается, что в салоне поезда пригородной электрички на момент аварии находилось 50 пассажиров. 

Поезд сошел с рельсов и после этого врезался в защитные ограждения едва не протаранив здание железнодорожной станции. 

В результате происшествия два человека получили травмы. Они отказались от госпитализации. 

Отмечается, что согласно информации оператора, электричка двигалась на небольшой скорости, а машинист перед началом рабочего дня проходил проверку. 

На данный момент устанавливаются причины аварии. 

В Великобритании электричка с пассажирами сошла с рельсов: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/simonharrisitv

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Японии грузовик сбил группу младшеклассников. По данным СМИ, водитель въехал в школьников, которые находились на тротуаре. В результате происшествия, как минимум семеро детей получили ранения различной степени тяжести. Большинству из них понадобилась госпитализация. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в грузинском портовом городе Батуми произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Под завалами могли оказаться люди. Сотрудники спасательной службы прибыли на место событий и преступили к поисково-спасательным работам. Шестилетнего ребёнка достали из автомобиля, который оказался под завалами. По словам некоторых очевидцев происшествия, обрушению предшествовал взрыв. Спасатели задействую спецтехнику. 


 



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Источник: https://www.bbc.com/
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