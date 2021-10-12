В Великобритании электричка с пассажирами сошла с рельсов: есть пострадавшие (ФОТО)

В Великобритании пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает издание BBC.

В Великобритании электричка сошла с рельсов. Фото: eurointegration.com.ua

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Энфилд. Сообщается, что в салоне поезда пригородной электрички на момент аварии находилось 50 пассажиров.

Поезд сошел с рельсов и после этого врезался в защитные ограждения едва не протаранив здание железнодорожной станции.

В результате происшествия два человека получили травмы. Они отказались от госпитализации.

Отмечается, что согласно информации оператора, электричка двигалась на небольшой скорости, а машинист перед началом рабочего дня проходил проверку.

На данный момент устанавливаются причины аварии.

Фото: twitter.com/simonharrisitv



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