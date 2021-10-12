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В Японии грузовик сбил группу младшеклассников - СМИ

Школьники находились на тротуаре

сегодня, 13:47
Автор:

Денис Подставной

В Японии водитель грузовика сбил детей. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Японии грузовик сбил группу младшеклассников - СМИ

ДТП со школьниками в Японии. Фото: villagehiker.com

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 12 октября в японском городе Кария, что в префектуре Айти. Сообщается, что грузовой автомобиль сбил группу младшеклассников, которые находились на тротуаре. 

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным полицейских, в результате происшествия травмы получили по меньшей мере семь школьников. Большинству из них понадобилась госпитализация. 

Медики диагностировали у потерпевших травмы различной степени тяжести. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Японии рухнул планер с двумя людьми на борту. Трагедия случилась на острове Хоккайдо. Летательный аппарат упал со стометровой высоты незадолго после взлёта. На место аварии поспешили медики, которые госпитализировали пострадавших. От полученных травм все, кто находился на борту погибли в стенах больницы. Правоохранители устанавливают точную причину падения планера. 

Также "Комментарии" информировали о том, что извержение вулкана на Канарах стало еще сильнее. Конус Кумбре-Вьеха оказался частично разрушен и огромные камни рухнули вниз с холма. Вулканическая лава вытекающая из жерла вызвала возгорания на цементном заводе. Из-за опасного газа и дыма гражданам, которые находятся в опасных районах было приказано изолироваться. Почти за месяц извержения, стихия уничтожила более тысячи домов местных жителей. 




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Источник: https://korrespondent.net/world/4405604-v-yaponyy-hruzovyk-vekhal-v-hruppu-shkolnykov-smy
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