В Великобритании французский мастиф искусал маленького мальчика

В Великобритании на ребёнка напал французский мастиф. Об этом сообщает издание ТСН.

Собака напала на ребёнка. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Сток. Сообщается, что мать со своим трехлетним ребёнком играла в теннис в парке и в это время на мальчика напала агрессивная собака.

Пёс породы французский бульдог прокусил одежду ребёнка и часть его тела. Пострадавший был госпитализирован медиками, которые прибыли на место событий.

Малышу понадобилось лечение руки и плеча. Отмечается, что в момент нападения в парке находились и владельцы собаки. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются их отследить.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черновицкой области шершни убили женщину. Насекомые напали на 65-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила множественные укусы. Очевидцы происшествия поспешили на помощь женщине и вызвали "скорую". Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии ребёнок погиб после нападения сороки. Трагедия случилась, когда женщина со своей дочерью гуляла по парку, который находится в пригороде Брисбена. Их атаковала агрессивная птица. Чтобы защитить девочку, мать взяла её на руки и начала уворачиваться от животного. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала вместе с ребёнком. Малышка получила серьезную травму головы и была доставлена в медицинское учреждение. Отмечается, что вскоре после данного инцидента власти установили в парке таблички, которые предупреждают об агрессивных птицах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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