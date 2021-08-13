В Великобритании мужчина открыл огонь посреди улицы: среди погибших дети

В Великобритании мужчина стрелял в людей посреди улицы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Великобритании мужчина стрелял в прохожих. Фото: Daily Mail

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Плимут. По словам очевидцев, молодой мужчина в жилом доме совершил убийство женщины и её ребёнка из огнестрельного оружия. После этого он покинул территорию и направился в парк попутно стреляя в незнакомцев. Сам стрелок, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

В результате происшествия погибли по меньшей мере шестеро человек. На место инцидента поспешили сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию.

Отмечается, что данное преступление не связано с терроризмом. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США неизвестные устроили перестрелку в толпе прохожих. Нападавшими были неизвестные в масках и кофтах с капюшонами. Они приблизились к толпе и открыли огонь. Тем временем другая группа людей начала отстреливаться. Сообщается, что после перестрелки злоумышленники сели на свои скутеры и скрылись с места происшествия. В результате инцидента погибло, как минимум десять человек. Из них семеро были прохожими. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в столице Соединённых Штатов Америки неизвестный устроил стрельбу посреди улицы. Он стрелял по ресторану. В этот момент за столиками, что расположены снаружи заведения сидели посетители. После того как стрелок произвел около 20 выстрелов, он скрылся с места событий на своем легковом автомобиле. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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