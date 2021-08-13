logo
Русский Українська

BTC/USD

46285.02

ETH/USD

3231.06

LTC/USD

181.85

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании мужчина открыл огонь посреди улицы: среди погибших дети
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании мужчина открыл огонь посреди улицы: среди погибших дети

В британском Плимуте мужчина застрелил пятерых человек

сегодня, 11:34
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании мужчина стрелял в людей посреди улицы. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

В Великобритании мужчина открыл огонь посреди улицы: среди погибших дети

В Великобритании мужчина стрелял в прохожих. Фото: Daily Mail

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Плимут. По словам очевидцев, молодой мужчина в жилом доме  совершил убийство женщины и её ребёнка из огнестрельного оружия. После этого он покинул территорию и направился в парк попутно стреляя в незнакомцев.  Сам стрелок, вероятно, покончил жизнь самоубийством. 

В результате происшествия погибли по меньшей мере шестеро человек. На место инцидента поспешили сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию.

Отмечается, что данное преступление не связано с терроризмом. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США неизвестные устроили перестрелку в толпе прохожих. Нападавшими были неизвестные в масках и кофтах с капюшонами. Они приблизились к толпе и открыли огонь. Тем временем другая группа людей начала отстреливаться. Сообщается, что после перестрелки злоумышленники сели на свои скутеры и скрылись с места происшествия. В результате инцидента погибло, как минимум десять человек. Из них семеро были прохожими. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в столице Соединённых Штатов Америки неизвестный устроил стрельбу посреди улицы. Он стрелял по ресторану. В этот момент за столиками, что расположены снаружи заведения сидели посетители. После того как стрелок произвел около 20 выстрелов, он скрылся с места событий на своем легковом автомобиле. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ