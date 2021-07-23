В США неподалёку от Белого дома злоумышленник открыл огонь по ресторану: есть пострадавшие (ФОТО)

В центре столицы Соединённых Штатов Америки произошла стрельба. Об этом сообщает издание BBC.

В США недалеко от Белого дома произошла стрельба. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел, сегодня ночью, 23 июля в нескольких километрах от Белого дома. Сообщается, что возле ресторана вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь.

Посетители, которые сидели за столиками, что расположены снаружи заведения бросились в укрытие, поскольку было произведено около двадцати выстрелов.

По словам свидетелей, вооруженный мужчина скрылся на автомобиле после стрельбы по мексиканскому ресторану, который расположен в районе Логан-Серкл.

Как сообщает издание ТАСС, в результате инцидента огнестрельные ранения получили двое мужчин. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

Стражи порядка разыскивают подозреваемых. В Сети появились фотографии с места событий.





Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Техас произошла стрельба в популярном для отдыха общественном месте. Сообщается, что в результате инцидента погиб молодой парень и еще пять человек пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшие были госпитализированы.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском городе Чикаго посреди улицы расстреляли рэп-исполнителя. Это произошло тогда, когда он выходил из тюрьмы. Сообщается, что в него выстрелили 64 пули. Большая часть попаданий пришлась в голову и грудь потерпевшего. Также пострадали и люди, которые находились рядом с ним в этот момент. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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