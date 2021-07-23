logo
Русский Українська

BTC/USD

32375.71

ETH/USD

2054.02

LTC/USD

119.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США неподалёку от Белого дома злоумышленник открыл огонь по ресторану: есть пострадавшие (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США неподалёку от Белого дома злоумышленник открыл огонь по ресторану: есть пострадавшие (ФОТО)

Посетители ресторана бросились в укрытие

сегодня, 11:58
Автор:

Денис Подставной

В центре столицы Соединённых Штатов Америки произошла стрельба. Об этом сообщает издание BBC. 

В США неподалёку от Белого дома злоумышленник открыл огонь по ресторану: есть пострадавшие (ФОТО)

В США недалеко от Белого дома произошла стрельба. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел, сегодня ночью, 23 июля в нескольких километрах от Белого дома. Сообщается, что возле ресторана вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь. 

Посетители, которые сидели за столиками, что расположены снаружи заведения бросились в укрытие, поскольку было произведено около двадцати выстрелов.

По словам свидетелей, вооруженный мужчина скрылся на автомобиле после стрельбы по мексиканскому ресторану, который расположен в районе Логан-Серкл.

Как сообщает издание ТАСС, в результате инцидента огнестрельные ранения получили двое мужчин. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. 

Стражи порядка разыскивают подозреваемых. В Сети появились фотографии с места событий. 

В США неподалёку от Белого дома злоумышленник открыл огонь по ресторану: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Техас произошла стрельба в популярном для отдыха общественном месте. Сообщается, что в результате инцидента погиб молодой парень и еще пять человек пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшие были госпитализированы. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском городе Чикаго посреди улицы расстреляли рэп-исполнителя. Это произошло тогда, когда он выходил из тюрьмы. Сообщается, что в него выстрелили 64 пули. Большая часть попаданий пришлась в голову и грудь потерпевшего. Также пострадали и люди, которые находились рядом с ним в этот момент. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57937868?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_c
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ