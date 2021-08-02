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В США неизвестные устроили перестрелку в толпе прохожих

Нападавшие скрылись на скутерах

сегодня, 19:11
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание Укринформ. 

В США неизвестные устроили перестрелку в толпе прохожих

В Нью-Йорке произошла стрельба в общественном месте. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошла в американском городе Нью-Йорк, в северной части Куинз. Сообщается, что неизвестные злоумышленники  в масках и толстовках с капюшонами приблизились и начали стрелять из огнестрельного оружия, а тем временем другая группа открыла ответный огонь.

После этого, нападавшие сели на скутеры и скрылись с места инцидента. В результате происшествия пострадали по меньшей мере десять человек. В это число входят семеро прохожих и трое стрелков. 

Согласно данным правоохранителей, раненые стрелки являются представителями группировки Тринитариос, созданной в Нью-Йорке доминиканцами в 90-х годах.

Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Сан-Рафел, что в штате Калифорния на концерте произошла стрельба. Прибывшие на место событий правоохранители сумели предотвратить попытку к бегству участников стрельбы. Они пытались сбежать на своем легковом автомобиле. Внутри салона, стражами порядка были обнаружены четверо человек, трое из которых были ранены. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в центре столицы США неизвестный открыли огонь в общественном месте. Сообщается, что правонарушители стреляли в ресторан, на летней площадке которого находились посетители. После того как стрелком было сделано около 20 выстрелов он скрылся на своей машине. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3290407-nicna-strilanina-u-nujorku-sonajmense-troe-vbitih-15-osib-otrimali-poranenna.html
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