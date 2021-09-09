В Великобритании мужчина порезал сотрудников магазина (ФОТО)

В Великобритании злоумышленник порезал сотрудников магазина. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Великобритании мужчина напал с ножом на продавцов в магазине. Фото:bristolpost.co.uk.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 9 сентября, в британском городе Бристоль, который находится на северо-западе страны. Сообщается, что неизвестный правонарушитель вооруженный ножом зашел в супермаркет, который расположен на территории автозаправочной станции.

Мужчина совершил нападение на сотрудников магазина. В результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек. Он был доставлен в больницу медиками, которые прибыли на место событий. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Вооруженные сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Был задействован переговорщик, чтобы попытаться довести инцидент до безопасного завершения.





Фото: bristolpost.co.uk.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Житомире злоумышленник проник в квартиру, где убил женщину и ребёнка. После совершения преступление мужчина устроил пожар в помещении и попытался скрыться с места событий. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Главным мотивом преступления считается ограбление. Из дома погибших исчезли деньги и ювелирные украшения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции грузовой поезд врезался в микроавтобус на переезде. В автомобиле находились рабочие текстильной фабрики. Они направлялись домой после окончания ночной смены. В результате происшествия погибли шестеро человек и еще многие получили травмы различной степени тяжести. Потерпевших доставили в больницы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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