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Главная Новости Мир Европа В Турции грузовой поезд протаранил микроавтобус с рабочими фабрики: много погибших и раненых (ФОТО)
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В Турции грузовой поезд протаранил микроавтобус с рабочими фабрики: много погибших и раненых (ФОТО)

Рабочие возвращались домой после ночной смены на текстильной фабрике

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной

В Турции поезд протаранил микроавтобус. Об этом сообщает издание Associated Press.

В Турции грузовой поезд протаранил микроавтобус с рабочими фабрики: много погибших и раненых (ФОТО)

ДТП в Турции. Фото: Европейская Правда.

Инцидент произошел в провинции Текирдаг, что на северо-западе страны. Сообщается, что на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса с грузовым поездом. В автомобиле находились рабочие текстильной фабрики, которые возвращались домой с ночной смены. После столкновения поезд еще некоторое время протащил микроавтобус. 

В результате происшествия погибли шестеро человек и еще семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место инцидента. 

Согласно данным местных СМИ, на видеозаписях с камер наблюдения можно увидеть, как водитель микроавтобуса маневрировал вокруг опущенного шлагбаума, чтобы пересечь переезд. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Мексике произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика. По информации СМИ, Автобус столкнулся со стоящим на трассе грузовиком, а после этого в них врезалась еще одна фура. В результате происшествия погибли 16 человек и еще многие получили ранения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Нигерии группа вооруженных злоумышленников ворвалась в помещение учебного учреждения. Неизвестные совершили похищение 73 детей. Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись на поиски школьников. Власти штат закрывают средние и младшие школы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/
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