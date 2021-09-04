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В Великобритании нашли мертвой женщину, которая выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов

Погибшая много раз говорила о том, что деньги разрушили ее жизнь

сегодня, 21:15
Автор:

Денис Подставной

В Северной Ирландии, что является регионом Великобритании, нашли мертвой 56-летнюю Маргарет Лафри, которая выиграла главный приз EuroMillions. Об этом пишет издание Daily Mail.

В Великобритании нашли мертвой женщину, которая выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов

В Северной Ирландии нашли мертвой Маргарет Лафри. Фото: flipboard

Восемь лет назад Лафри купила счастливый билет и выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов (1 млрд гривен или 37,4 млн долларов по сегодняшнему курсу). На тот момент женщина не имела постоянной работы и получала пособие с центра занятости. Один лотерейный билет полностью поменял ее жизнь. 

В Великобритании нашли мертвой женщину, которая выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов - фото 2

Некоторую часть своего выигрыша женщина потратила на приобретение бунгало за 125 000 фунтов стерлингов, паб и бывший завод, превращенный в развлекательный центр. Также крупную сумму победительница потратила на благотворительность. 

Сама же Маргарет Лафри не раз отмечала, что деньги сделали ее несчастной и буквально разрушили ее жизнь. По ее словам, она была намного счастливее, пока не получила такую огромную сумму денег. Свое богатство женщина называла "адом". 

В полиции рассказали, что тело миллионерши обнаружили в ее доме в районе Балликолман-лейн. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле Лафри нет. Ее труп был направлен на вскрытие, для установления точной причины смерти. Известно, что правоохранители не рассматривают версию убийства. 

В Великобритании нашли мертвой женщину, которая выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине мужчина выиграл 33 млн гривен в лотерею. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9951619/EuroMillions-winner-Margaret-Loughrey-said-27million-lucky-dip-destroyed-life-found.html
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