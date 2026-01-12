В Великобритании назвали условие отправки своих войск в Украину

Великобритания не будет отправлять свои войска на Украину без гарантий безопасности.

Начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Найтон. Фото: из открытых источников

Об этом заявил начальник британского Штаба обороны Ричард Найтон, выступая на заседании комитета по обороне Палаты общин, сообщает zn.ua.

Найтон, в частности, затронул подписанную в Париже декларацию о развертывании в Украине многонациональных сил "Коалиции желающих". В этом процессе главную роль должны играть именно Великобритания и Франция.

По словам начальника Штаба, он уверен в способности Британии выполнить это обязательство, несмотря на то, что у страны есть обязательства в других регионах. Вместе с тем, по его словам, нужно будет обеспечить безопасность военных.

"В боевых условиях не существует такого понятия, как нулевой риск", — сказал Найтон.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. В то же время Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов , касающихся будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже.

По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.