logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании назвали условие отправки своих войск в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании назвали условие отправки своих войск в Украину

Ричард Найтон прокомментировал подписанное в Париже право на развертывание в Украине многонациональных сил «Коалиции желающих»

12 января 2026, 20:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Великобритания не будет отправлять свои войска на Украину без гарантий безопасности.

В Великобритании назвали условие отправки своих войск в Украину

Начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Найтон. Фото: из открытых источников

Об этом заявил начальник британского Штаба обороны Ричард Найтон, выступая на заседании комитета по обороне Палаты общин, сообщает zn.ua.

Найтон, в частности, затронул подписанную в Париже декларацию о развертывании в Украине многонациональных сил "Коалиции желающих". В этом процессе главную роль должны играть именно Великобритания и Франция.

По словам начальника Штаба, он уверен в способности Британии выполнить это обязательство, несмотря на то, что у страны есть обязательства в других регионах. Вместе с тем, по его словам, нужно будет обеспечить безопасность военных.

"В боевых условиях не существует такого понятия, как нулевой риск", — сказал Найтон.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. В то же время Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов , касающихся будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже.

По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/znua_live/234528
Теги:

Новости

Все новости