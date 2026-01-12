У Великій Британії назвали умову відправки своїх військ в Україну

Велика Британія не відправлятиме свої війська в Україну без гарантій безпеки.

Начальник Штабу оборони Великої Британії Річард Найтон. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив начальник британського Штабу оборони Річард Найтон, виступаючи на засіданні комітету з питань оборони Палати громад, повідомляє zn.ua.

Найтон, зокрема, торкнувся підписаної у Парижі декларації про розгортання в Україні багатонаціональних сил "Коаліції охочих". У цьому процесі головну роль мають відіграти саме Велика Британія та Франція.

За словами начальника Штабу, він впевнений у здатності Британії виконати це зобов’язання, попри те, що країна має зобов’язання в інших регіонах. Разом з тим, за його словами, потрібно буде гарантувати безпеку військових.

"У бойових умовах не існує такого поняття, як нульовий ризик", — сказав Найтон.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виключає відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки. Водночас Мелоні запевнила, що Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Україна та Сполучені Штати під час прямих контактів на рівні глав держав змогли врегулювати більшість спірних моментів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, коментуючи результати зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, ключові консультації відбулися під час особистих переговорів між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Саме на цьому рівні вдалося зняти основні розбіжності щодо безпекових зобов’язань.