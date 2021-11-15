Два мощных землетрясения всколыхнули Иран: стихия убивает людей (ВИДЕО)



















Иран всколыхнуло несколько мощных землетрясений. Об этом пишет издание УНИАН.

Землетрясение в Иране. Фото из открытых источников

Как стало известно, неподалёку от портового иранского города Бендер-Аббас, что расположен в провинции Хормозган произошло два землетрясения. Оба они обладали магнитудой, превышающей шесть баллов по шкале Рихтера (6,3 и 6,4 балла).

Согласно данным специалистов, первое землетрясение произошло вчера 14 октября в 15:36 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18 километров. Второе землетрясение всколыхнуло Хормозган спустя одну минуту. Его очаг находился на глубине десять километров.

Отмечается, что подземные толчки могли ощущать жители нескольких провинций, что расположены неподалёку от эпицентра. Спасательные бригады направлены в районы пострадавшие от стихии.

По информации СМИ, в результате землетрясения погиб один человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили, как минимум, 27 граждан. Потерпевшие были госпитализированы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в небе над несколькими американскими штатами люди заметили огненный шар. Метеор осветил небо спустя несколько минут после пуска космической ракеты компании SpaceX. Специалисты сообщили о сотнях сообщений от очевидцев. Отмечается, что данное небесное тело могло быть частью метеорного потока под названием Таурид.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Италии после проливных дождей несколько транспортных средств провалились под землю. Кроме того повреждения получили и жилые дома. Местные жители опасаются, что в следующий раз их жильё может оказаться уничтоженым.

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