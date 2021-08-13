В Великобритании прогремела стрельба: есть погибшие

В Великобритании результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого. Об этом заявила полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.

Прогремела стрельба - фото из открытых источников

"Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Две женщины и двое мужчин погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице. Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, идет расследование.

Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок вышиб дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил местных жителей, выгуливавших собак.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки произошла перестрелка во время концерта. Об этом сообщается на сайте полиции города Сан-Рафел. Как стало известно, вчера, 24 июля, в американском городе Сан-Рафел, что в штате Калифорния на рэп-концерте произошла стрельба. Сообщается, что прибыв на место событий, сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку к бегству участников стрельбы. Стражи порядка остановили их автомобиль и обнаружили в нём четверых человек. Из них трое были ранены, один смертельно. Всего, в результате инцидента погибли два человека и еще четыре получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками.

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