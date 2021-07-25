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Главная Новости Мир США В США на рэп-концерте произошла стрельба: есть погибшие и раненые (ФОТО)
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В США на рэп-концерте произошла стрельба: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Правонарушители попытались скрыться на автомобиле

сегодня, 21:35
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки произошла перестрелка во время концерта. Об этом сообщается на сайте полиции города Сан-Рафел. 

В США на рэп-концерте произошла стрельба: есть погибшие и раненые (ФОТО)

В США на концерте произошла перестрелка. Фото: twitter.com/SanRafaelPolice

Как стало известно, вчера, 24 июля, в американском городе Сан-Рафел, что в штате Калифорния на рэп-концерте произошла стрельба. Сообщается, что прибыв на место событий, сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку к бегству участников стрельбы. Стражи порядка остановили их автомобиль и обнаружили в нём четверых человек. Из них трое были ранены, один смертельно. 

Всего, в результате инцидента погибли два человека и еще четыре получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками. 

Подозреваемые в преступлении были задержаны. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Соединённых Штатов Америки, недалеко от Белого дома произошла стрельба. Сообщается, что подозреваемые открыли огонь по мексиканскому ресторану, на террасе которого находились отдыхающие. Испуганным людям пришлось искать себе укрытие. В результате инцидента были ранены два человека. Подозреваемые скрылись на автомобиле. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в американском штате Техас произошла стрельба в общественном месте. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили внутри здание двух погибших. Еще один человек был обнаружен раненым. Его госпитализировали прибывшие на место инцидента медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://srpd.org/press-release.php?id=640
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