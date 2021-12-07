В Великобритании рассказали, как планируют противостоять российской угрозе

Лидеры Британии, США, Италии, Франции и Германии заявили о важности обеспечить объединенный фронт в связи с российскими угрозами. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон высказался о необходимости задействовать все возможные экономические и дипломатические рычаги для того, чтобы предотвратить агрессию РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

Флаг Великобритании. Фото из открытых источников

Официальный информационный ресурс сообщает, Борис Джонсон обсудил важный аспект противодействия российской угрозе с Джо Байденом, Марио Драги, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В сообщении идет речь о том, что мировые лидеры выступили с общим заявлением, в котором подтвердили готовность противостоять российской угрозе. Также в заявлении идет речь о том, что лидеры государств подтвердили свою готовность поддержать Украину, а также призвали Россию снизить давление, которое Москва образовывает, стягивая войска к украинской границе.

Джонсон подтвердил, что Лондон, как выступал, так и продолжает выступать за то, чтобы были использована все экономические и дипломатические механизмы, которые должны заставить Россию одуматься и отказаться от идей пойти на новый виток эскалации. Также главы государств высказали надежду, что Байдену в разговоре с Путиным удастся донести основные тезисы к лидеру России. После этого разговора мировые лидеры вновь пришли к мнению, что нужно провести телефонный разговор.

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