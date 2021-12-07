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В Великобритании рассказали, как планируют противостоять российской угрозе

Джонсон рассказал, как Британия собирается предотвращать усиление агрессии РФ против Украины

сегодня, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Лидеры Британии, США, Италии, Франции и Германии заявили о важности обеспечить объединенный фронт в связи с российскими угрозами. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон высказался о необходимости задействовать все возможные экономические и дипломатические рычаги для того, чтобы предотвратить агрессию РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

В Великобритании рассказали, как планируют противостоять российской угрозе

Флаг Великобритании. Фото из открытых источников

Официальный информационный ресурс сообщает, Борис Джонсон обсудил важный аспект противодействия российской угрозе с Джо Байденом, Марио Драги, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В сообщении идет речь о том, что мировые лидеры выступили с общим заявлением, в котором подтвердили готовность противостоять российской угрозе. Также в заявлении идет речь о том, что лидеры государств подтвердили свою готовность поддержать Украину, а также призвали Россию снизить давление, которое Москва образовывает, стягивая войска к украинской границе.

Джонсон подтвердил, что Лондон, как выступал, так и продолжает выступать за то, чтобы были использована все экономические и дипломатические механизмы, которые должны заставить Россию одуматься и отказаться от идей пойти на новый виток эскалации. Также главы государств высказали надежду, что Байдену в разговоре с Путиным удастся донести основные тезисы к лидеру России. После этого разговора мировые лидеры вновь пришли к мнению, что нужно провести телефонный разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" – Канада ответила на предложение министра обороны Алексея Резникова по расширению военной миссии в Украине. Просит не провоцировать Россию, потому дополнительно военный контингент отправлять в Украине не планирует.



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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-biden-prime-minister-draghi-president-macron-and-chancellor-merkel-6-december-2021
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