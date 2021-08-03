В Великобритании во время ремонта в доме супруги нашли тайное послание из прошлого (ФОТО)

В одном из домов в Великобритании супружеская пара обнаружила под обоями надпись, датированную 1975 годом, которую оставила бывшая жительница. Об этом сообщает LancsLive.

В доме в Великобритании нашли послание из прошлого. Фото из открытых источников

Как пишет издание, во время ремонта семейная пара заметила на стене тайное послание, оставленно еще в 1975 году. Девушка, которая ранее жила в этой комнате, написала несколько фраз, которые сложились в стихотворение.

"Я здесь, ты там, разделенные только временем. Каково там в будущем? Или я прошлое? Единственный ответ на это — ты мое будущее, я твое прошлое. Желаю вам доброго дня 1975 года, Эйлин Уолмсли" — написала на стене подросток в своем комнате в далеком прошлом.





Супруги решили отыскать ту самую девушку, которая оставила надпись на стене. Они сфотографировали послание и опубликовали в Facebook. Их удивлению не было предела, когда на их сообщение откликнулось довольно большое количество человек, сообщивших кто они знают Эйлин Уолмсли. Вскоре откликнулась и автор надписи.

Эйлин рассказала новым владельцам дома, что жила в нем до 18 лет. В возрасте 14 или 15 лет она оставила на стене эту надпись в надежде, что когда-нибудь ее прочтут новые люди, въехавшие в этот дом.

Несколько лет назад родители Эйлин умерли и женщина продала этот дом. Но так сложилось, что она все же вернулась в него.

На фото — Эйлин со своими родителями и маленькой дочерью.

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