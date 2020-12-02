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Вакцинация в Великобритании: кто первым получит заповедный препарат

Приоритетными группами для получения укола будут жители домов престарелых, медицинский персонал, пожилые люди и наиболее уязвимые в клиническом отношении люди

сегодня, 14:36
Автор:

Павел Зинченко

В среду Великобритания стала первой западной страной, одобрившей вакцину против COVID-19 для общего использования, объявив о выпуске препарата Pfizer-BioNTech со следующей недели, что стало историческим шагом вперед в борьбе человечества с коронавирусом.

Вакцинация в Великобритании: кто первым получит заповедный препарат

ФОТО: Yahoo Finance

"Помощь уже в пути. Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию в начале следующей недели", — написал в Twitter министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, когда его департамент объявил об одобрении использования в чрезвычайных ситуациях Британским независимым агентством по регулированию лекарственных средств и товаров для здоровья (MHRA).

Министерство здравоохранения заявило, что приоритетными группами для получения укола будут жители домов престарелых, медицинский персонал, пожилые люди и наиболее уязвимые в клиническом отношении люди.

По словам Хэнкока, начальная поставка 800 000 доз будет доступна на следующей неделе.  Этот прорыв вселяет надежду, что мир, наконец, сможет вернуться на прежний курс в 2021 году после года травматических потерь, как человеческих, так и экономических.

Новый коронавирус привел к смерти почти 1,5 миллиона человек с момента вспышки заболевания в Китае 12 месяцев назад. Зарегистрировано не менее 63 миллионов случаев. Другие вакцины, которые, как ожидается, появятся в ближайшее время, включают вакцины от компаний Moderna и AstraZeneca.

Во вторник США и Европа конкретизировали планы введения вакцины против COVID-19, как только они получат одобрение, при этом комиссия из США рекомендовала уделять первоочередное внимание медицинским работникам и жильцам домов престарелых.

Как сообщало издание "Комментарии", немецкий вирусолог озвучил истинную причину пандемии коронавируса.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-12-uk-authorizes-pfizer-coronavirus-vaccine.html
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