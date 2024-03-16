Великобритания заявила, что так называемые "президентские выборы", организованные Россией на украинских оккупированных территориях, незаконны, а потому Лондон не признает их.

В РФ проходят выборы президента. Фото из открытых источников

В МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что у России нет легитимных оснований проводить голосование на суверенных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

В МИД Британии заявили, что перечисленные территории остаются международно признанной частью Украины, поэтому любые выборы на ней не могут иметь юридических последствий.

Ранее аналогичную позицию озвучили США, также отказавшиеся признавать российские "выборы" в оккупации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").