Велика Британія направить свої війська до України: коли це станеться
НОВИНИ

Велика Британія направить свої війська до України: коли це станеться

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Велика Британія готується направити війська до України після мирної угоди.

21 жовтня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Велика Британія готується до можливого розгортання своїх військових в Україні після досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. За його словами, британські військовослужбовці можуть приєднатися до міжнародної коаліції, яка допомагатиме у забезпеченні безпеки та стабільності в Україні.

Велика Британія направить свої війська до України: коли це станеться

Велика Британія може відправити війська до України. Фото з відкритих джерел

20 жовтня під час виступу в Лондоні Джон Гілі заявив, що Велика Британія спільно з Францією працює над створенням “коаліції охочих” країн, які готові направити своїх військових після підписання мирної угоди щодо завершення війни в Україні. 

"Що стосується наших Збройних Сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", — сказав Гілі.

За його словами, йдеться не про участь у бойових діях, а про допомогу в стабілізації ситуації, зміцненні обороноздатності України та контролі безпеки в повітряному та морському просторі.

Лондон уже виділив понад 134 мільйони доларів на підготовчі заходи для потенційної миротворчої операції. Як підкреслив міністр, британські війська залишатимуться поза зоною бойових дій і зосередяться на тренуванні українських військових, розмінуванні та забезпеченні безпеки на звільнених територіях.

Також передбачається, що британські інструктори можуть продовжити місії, подібні до вже діючої програми Operation Interflex, у рамках якої тисячі українських солдатів проходили навчання у Великій Британії.

Таким чином заява Гілі стала офіційним підтвердженням того, що Велика Британія вже розробляє конкретні сценарії участі своїх військових у повоєнному врегулюванні в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли британським військовим дозволять відкривати вогонь без попередження по дронах РФ.

Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Марк Рютте різко відповів на питання про іноземні війська в Україні.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/uk-draws-up-new-powers-to-shoot-down-drones-over-military-sites
