Британським військовим дозволять збивати безпілотники, які загрожують військовим базам, відразу при їх виявленні, без попередження. Про це міністр оборони Британії Джон Хілі оголосить у понеділок. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Британські військові. Фото: з відкритих джерел

"Інсайдери сподіваються, що ці плани дозволять скоротити бюрократичну тяганину, пов'язану з реакцією військових на появу безпілотників, що дозволить солдатам вживати більш "рішучих заходів" щодо їх знищення за допомогою гвинтівок та інших технологій", — пише видання.

Хоча нові повноваження спочатку застосовуватимуться лише до військових об'єктів, джерело повідомило газеті Telegraph, що уряд "не виключає можливості розповсюдження цих повноважень на інші об'єкти, наприклад аеропорти".

"Ми завжди робитимемо все необхідне для безпеки британців, і прямо зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі про Збройні сили, — збивати невідомі безпілотники над військовими об'єктами Великобританії", — як очікується, заявить Хілі.

В даний час війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати безпілотники, що наближаються, перехоплювати їх сигнал і примусово змінювати їх траєкторію. Він також може порушувати роботу GPS-сигналу.

Проте нова пропозиція надасть солдатам чи поліції Міністерства оборони "кінетичну можливість" збивати їх на місці, що зараз вони можуть робити лише за надзвичайних обставин.

При цьому журналісти зазначають, що немає ясності щодо того, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході пояснили, чому без миру в Україні перемога США над Китаєм неможлива.



