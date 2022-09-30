logo

BTC/USD

19657.41

ETH/USD

1346.36

LTC/USD

54.38

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Великобритания хочет вернуться к делам в Европейском Союзе
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания хочет вернуться к делам в Европейском Союзе

Через шесть лет после голосования по Brexit премьер-министр Лиз Трасс хочет вернуть Великобританию по европейским делам.

сегодня, 19:10
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Великобритания переживает сложные времена: растут цены на энергоресурсы, фунт падает, экономика рушится. Подобные проблемы испытывает не только страна, вышедшая из ЕС, но и вся Европа. Это приводит задуматься политиков о совместной работе над новыми трудностями. Об идеях британского правительства сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов страны.

Великобритания хочет вернуться к делам в Европейском Союзе

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Фото из открытых источников

6 октября в Праге состоится встреча европейских лидеров. Это новая платформа, созданная по инициативе президента Франции Эмануэля Макрона. Ее смысл состоит в том, что бы решать срочные вопросы не только Европейского Союза, но и в целом Европы.

Саммит в Праге будет первым и кроме членов ЕС к нему присоединятся Великобритания, Украина, Турция и другие европейские страны, не являющиеся членами ЕС, например Швеция и Норвегия.

Первая встреча будет посвящена нападению России на Украину, а также европейской энергобезопасности.

Великобритания заявила, что готова принять у себя следующий форум, хотя Молдова также дала согласие быть хозяином второго собрания европейских лидеров.

Для Лиз Трасс важно привлечь поддержку ЕС, ведь новый премьер-министр Великобритании столкнулся со многими проблемами на своем посту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лиз Трасс попала в скандал. Ее обвиняют в нецелесообразном использовании государственных средств на прежней должности.

Также "Комментарии" писали о том, что Великобритания будет поддерживать Украину в войне с Россией. Такие заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс прозвучали на фоне аннексии украинских территорий.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/brexit-britain-wants-to-host-big-european-political-summit/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!