Великобритания хочет вернуться к делам в Европейском Союзе

Великобритания переживает сложные времена: растут цены на энергоресурсы, фунт падает, экономика рушится. Подобные проблемы испытывает не только страна, вышедшая из ЕС, но и вся Европа. Это приводит задуматься политиков о совместной работе над новыми трудностями. Об идеях британского правительства сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов страны.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Фото из открытых источников

6 октября в Праге состоится встреча европейских лидеров. Это новая платформа, созданная по инициативе президента Франции Эмануэля Макрона. Ее смысл состоит в том, что бы решать срочные вопросы не только Европейского Союза, но и в целом Европы.

Саммит в Праге будет первым и кроме членов ЕС к нему присоединятся Великобритания, Украина, Турция и другие европейские страны, не являющиеся членами ЕС, например Швеция и Норвегия.

Первая встреча будет посвящена нападению России на Украину, а также европейской энергобезопасности.

Великобритания заявила, что готова принять у себя следующий форум, хотя Молдова также дала согласие быть хозяином второго собрания европейских лидеров.

Для Лиз Трасс важно привлечь поддержку ЕС, ведь новый премьер-министр Великобритании столкнулся со многими проблемами на своем посту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лиз Трасс попала в скандал. Ее обвиняют в нецелесообразном использовании государственных средств на прежней должности.

Также "Комментарии" писали о том, что Великобритания будет поддерживать Украину в войне с Россией. Такие заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс прозвучали на фоне аннексии украинских территорий.





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