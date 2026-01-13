Великобритания может захватить сотни танкеров теневого флота РФ

В Великобритании подготовили правовые механизмы, которые могут позволить силовым структурам проводить морские операции против судов, связанных с российским теневым флотом.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Британские чиновники считают, что нашли юридические основания для задержания нефтяных танкеров в рамках действия Закона о санкциях и противодействии отмыванию средств от 2018 года. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о возможности высадки военных на борт судов, находящихся под санкциями или использующих фальшивые флаги.

В случае принятия соответствующих решений к таким операциям могут привлекать Королевский флот, ВВС Великобритании, подразделения специального назначения, а также силы стран НАТО. В общей сложности Лондон уже ввел ограничения в отношении 520 судов, которые, по данным британской стороны, участвуют в транспортировке российской нефти. Именно из-за этих перевозок Кремль в прошлом году получил около 100 млрд фунтов стерлингов доходов для финансирования войны.

Часть таких кораблей ходит под флагами других государств, что позволяет признать их юридически "безгосударственными" и, соответственно, объектами для задержания. В прошлом месяце несколько танкеров спешно перерегистрировались под российским флагом, опасаясь действий со стороны США.

Один из примеров – танкер Marinera, который американские силы задержали за транспортировку нефти для Венесуэлы, России и Ирана.

"Британские разведывательные самолеты и суда поддержки были задействованы для проведения разведки и оказания помощи, когда бойцы американского спецназа US Navy Seals спустились с вертолетов на палубу судна и захватили экипаж. Два американских эсминца класса Arleigh Burke, а также тяжеловооруженные истребители F-35 и боевые самолеты AC-130J оказывали поддержку операции по захвату судна", – говорится в публикации.

Британские военные пока непосредственных захватов танкеров не проводили. В то же время, в Министерстве обороны в течение последних недель анализировали, какие именно сценарии могут дать основания для применения силы. Источник в оборонном ведомстве отметил, что подготовка находится на раннем этапе, однако в случае реализации это, вероятно, будет масштабная международная операция.

По словам собеседника, в Европе растет готовность действовать более активно против схем обхода санкций, поэтому Британия может либо поддержать инициативы партнеров, либо участвовать в совместных миссиях.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в России резко отреагировали на операции США с танкерами теневого флота РФ. Там, в частности, пригрозили топить американские корабли и бить по Европе.