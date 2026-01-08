logo_ukra

В Росії різко пригрозили через операції США з танкерами: хочуть топити кораблі та бити по Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

В Росії різко пригрозили через операції США з танкерами: хочуть топити кораблі та бити по Європі

Після захоплення США танкерів тіньового флоту в Росії пролунали погрози топити кораблі та бити ракетами по Європі.

8 січня 2026, 08:22
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії різко відреагували на операцію США з захоплення танкерів пов’язаних з тіньовим флотом Москви. Йдеться про судна Marinera (Bella 1) та Sophia, які, за даними американської сторони, використовувалися для обходу санкцій і мали зв’язки з Венесуелою. Інцидент став приводом для гучних і агресивних заяв з боку російських депутатів.

Депутат Держдуми Андрій Гурульов. Фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми Андрій Гурульов закликав до силової відповіді, зокрема "топити американські кораблі", бити по Європі ракетами "Орєшнік" та знищувати "логістику ворога". За його словами, операція США — це нібито частина підготовки Заходу до "великої війни", а Росії слід діяти на випередження, не обмежуючись дипломатією.

"Що нам заважає завдати ударів, наприклад, по Rheinmetall, який випускає боєприпаси для України? Нічого не заважає. І на цьому боєприпаси закінчаться. Нам потрібна політична воля перекрити усі канали", — сказав Гурулєв.

Своєю чергою перший заступник голови комітету Державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов закликав "атакувати торпедами" та потопити "американські катери берегової охорони". За його словами, США перебувають у своєрідній "ейфорії безкарності" після нападу на Венесуелу, тому пропонує зупинити американців "клацанням по носі".

Разом з тим, перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що Москва "розбереться зі свавіллям" і захищатиме свою власність насамперед дипломатичними каналами. Він також підтвердив, що Росія направила до району інциденту військові кораблі та підводний човен.

За інформацією американських військових, танкер Marinera, який прямував з Венесуели до Мурманська і в морі змінив прапор на російський, був затриманий між Британією та Ісландією через порушення санкцій за рішенням федерального суду США. Попри супровід з боку російських сил, захоплення відбулося, а екіпаж судна, серед якого є громадяни Росії, постане перед американським судом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США захопили ще один танкер у Карибському морі.

Також "Коментарі" писали, що російський генерал назвав наступну країну, куди нападе Росія.



