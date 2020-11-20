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Великобритания начинает массовую вакцинацию от Covid-19

Правительство Великобритании заказало вакцину Pfizer-BioNTech в количестве, достаточном для лечения 20 миллионов человек

сегодня, 13:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил Sky News, что программа массовой вакцинации от COVID-19 начнется в течение нескольких недель.

Великобритания начинает массовую вакцинацию от Covid-19

Фото: из открытых источников

Вакцина от коронавируса еще не получила официального одобрения, но было обнаружено, что два препарата от США эффективны более чем на 90%. Правительство Великобритании заказало вакцину Pfizer-BioNTech в количестве, достаточном для лечения 20 миллионов человек, а также обеспечило получение пяти миллионов доз вакцины Moderna. Министр отметил, что, по его мнению, вакцинация начнется в течение нескольких недель, но нет никакой гарантии.

Городской совет Дерби заявил, что временный центр вакцинации будет расположен на их территории.

"Возможное внедрение вакцины против COVID — долгожданный шаг в общенациональных усилиях по борьбе с распространением COVID-19 — для Дерби большая честь иметь возможность сыграть такую критически важную роль", — сказал Крис Поултер, лидер городского совета Дерби.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Шотландия вводит жесткий локдаун. Пересечение шотландской границы станет незаконным сегодня с 18:00 по местному времени в связи с новыми радикальными ограничениями, которые критики назвали глубоко ошибочными. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории. 



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Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-mass-vaccination-programme-could-begin-within-a-matter-of-weeks-hancock-says-12136916
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