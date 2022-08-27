Великобритания передает Украине подводные беспилотники

Министерство обороны Великобритании планирует передать шесть подводных мини-беспилотников. Эти беспилотники разработаны специально для разминирования мин и бомб под водой. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства на своей официальной странице.



Великобритания предаст Украине подводные безпилотники. Фото из открытых источников

Как отмечается в статье, Украина получит три подводных аппарата со складов, а еще три будут приобретены на предприятии и переданы позже.

Уже сейчас в Великобритании обучается несколько тысяч украинских военных, часть из них получит знания в управлении именно такими автономными аппаратами для поиска бомб и разминирования акваторий.

Британские подводные беспилотники могут погружаться на глубину до 100 метров и находить взрывные устройства с помощью специальных датчиков.

Одна из главных причин передачи беспилотных аппаратов от британцев – это снижение риска для кораблей, перевозящих продовольственные товары из Украины. Ведь блокировка зерна из украинских портов привела к продовольственному кризису. А в акватории Черного моря высока вероятность для кораблей натолкнуться на мины, которые разместили в акватории российские военные.

Ранее издание "Комментарии" отмечало, что турецкий производитель беспилотников Bayraktar не будет продавать свои устройства для России. На этот вопрос ответил генеральный директор компании Халук Байрактар. Хотя стоит отметить, что последнее слово по этому вопросу за правительством Турции.

Также, порталу "Комментарии" стало известно, кто решил снабжать Российскую Федерацию беспилотниками. Этой страной оказался исламский Иран, с которым Россия после введения санкций усиливает сотрудничество в военной сфере.

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